Новости мира: посетителей авиасалона в Дубае эвакуировали после крушения истребителя

В Дубае эвакуировали посетителей местного авиасалона после крушения истребителя индийских ВВС. Самолет рухнул во время демонстрационного полета. Пилот исполнял элемент и не смог набрать высоту. Об этом сообщили организаторы шоу. По данным индийской стороны, летчик погиб. Он не успел катапультироваться. В Сети пишут, что за последние дни как минимум у двух индийских истребителей наблюдали утечку топлива. На данный момент на месте ЧП работают следователи и спасатели. При этом показательные полеты возобновили.

Более 100 человек пострадали во время землетрясения в Бангладеш. Эпицентр был в 40 километрах от города Дакка. Магнитуду оценили в 5,7. При первых толчках люди начали выбегать из домов и офисов. Многие здания уже ветхие. По последним данным, погибли пять человек. Их придавило обломками стен и перекрытий. Афтершоки ощущались в соседней с Бангладеш Индией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.