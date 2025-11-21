Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 16:30

Происшествия

Новости мира: посетителей авиасалона в Дубае эвакуировали после крушения истребителя

Новости мира: посетителей авиасалона в Дубае эвакуировали после крушения истребителя

Индийский истребитель разбился во время демонстрационного полета в Дубае

Фура загорелась на парковке в Видном

Прокурор по делу Ларисы Долиной запросил для обвиняемых от 6 до 9,5 года колонии

Два поезда до Москвы из Владивостока и Читы задержались из-за аварии

Новости мира: Черногория введет для россиян визовые ограничения по образцу Евросоюза

13 человек отравились угарным газом на конференции ООН по климату в Бразилии

Спасатели эвакуировали российских туристов с затопленного моста во Вьетнаме

Девочка из Подмосковья серьезно пострадала, пытаясь разнять двух псов

Новости регионов: в Подмосковье задержан мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве

В Дубае эвакуировали посетителей местного авиасалона после крушения истребителя индийских ВВС. Самолет рухнул во время демонстрационного полета. Пилот исполнял элемент и не смог набрать высоту. Об этом сообщили организаторы шоу. По данным индийской стороны, летчик погиб. Он не успел катапультироваться. В Сети пишут, что за последние дни как минимум у двух индийских истребителей наблюдали утечку топлива. На данный момент на месте ЧП работают следователи и спасатели. При этом показательные полеты возобновили.

Более 100 человек пострадали во время землетрясения в Бангладеш. Эпицентр был в 40 километрах от города Дакка. Магнитуду оценили в 5,7. При первых толчках люди начали выбегать из домов и офисов. Многие здания уже ветхие. По последним данным, погибли пять человек. Их придавило обломками стен и перекрытий. Афтершоки ощущались в соседней с Бангладеш Индией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика