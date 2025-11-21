Спасатели эвакуировали российских туристов с затопленного моста во Вьетнаме. Из-за наводнения группа из 20 человек не смогла вернуться в гостиницу после экскурсии, так как их автобус застрял на мосту по дороге в Нячанг вечером 18 ноября. Мост, по которому они ехали, затопило.

Почти сутки ушли у спасателей на то, чтобы эвакуировать туристов. Как сообщили в генконсульстве России в Дананге сейчас все они вне опасности. Всего в зоне бедствия во Вьетнаме находится около 70 российских туристов. Из-за удара стихии некоторые из них не успели на самолет в Россию.

