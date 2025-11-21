Форма поиска по сайту

21 ноября, 07:15

Происшествия

Спасатели эвакуировали российских туристов с затопленного моста во Вьетнаме

Девочка из Подмосковья серьезно пострадала, пытаясь разнять двух псов

Новости регионов: в Подмосковье задержан мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве

"Московский патруль": росгвардейцы задержали возможного похитителя товаров

"Московский патруль": аккумулятор электросамоката взорвался в одной из квартир Москвы

"Московский патруль": появилась новая мошенническая схема с билетами на "Щелкунчика"

"Московский патруль": взорвавший машину полковника в Москве приговорен к 25 годам колонии

"Московский патруль": мошенники начали использовать ИИ, чтобы получать выплаты по ОСАГО

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с билетами на "Щелкунчика"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Спасатели эвакуировали российских туристов с затопленного моста во Вьетнаме. Из-за наводнения группа из 20 человек не смогла вернуться в гостиницу после экскурсии, так как их автобус застрял на мосту по дороге в Нячанг вечером 18 ноября. Мост, по которому они ехали, затопило.

Почти сутки ушли у спасателей на то, чтобы эвакуировать туристов. Как сообщили в генконсульстве России в Дананге сейчас все они вне опасности. Всего в зоне бедствия во Вьетнаме находится около 70 российских туристов. Из-за удара стихии некоторые из них не успели на самолет в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

