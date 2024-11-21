Восстановительные работы идут на месте аварии на Ярославском направлении МЖД

Восстановительные работы идут на месте аварии на фрязинской ветке Ярославского направления МЖД. Утром 21 ноября электричка сбила асфальтоукладчик, который выехал на пути перед приближающимся составом. В итоге несколько вагонов сошли с рельсов. Движение поездов остановлено.

Для пассажиров запустили компенсационные автобусы от станции МЖД Соколовская до Щелкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.