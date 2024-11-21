21 ноября, 08:15Происшествия
Восстановительные работы идут на месте аварии на Ярославском направлении МЖД
Восстановительные работы идут на месте аварии на фрязинской ветке Ярославского направления МЖД. Утром 21 ноября электричка сбила асфальтоукладчик, который выехал на пути перед приближающимся составом. В итоге несколько вагонов сошли с рельсов. Движение поездов остановлено.
Для пассажиров запустили компенсационные автобусы от станции МЖД Соколовская до Щелкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.