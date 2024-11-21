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21 ноября, 08:15

Происшествия

Восстановительные работы идут на месте аварии на Ярославском направлении МЖД

Восстановительные работы идут на месте аварии на Ярославском направлении МЖД

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Компенсационные автобусы назначены для перевозки от станции МЖД Соколовская до Щелкова

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Несколько вагонов сошли с рельсов на Ярославском направлении МЖД

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Восстановительные работы идут на месте аварии на фрязинской ветке Ярославского направления МЖД. Утром 21 ноября электричка сбила асфальтоукладчик, который выехал на пути перед приближающимся составом. В итоге несколько вагонов сошли с рельсов. Движение поездов остановлено.

Для пассажиров запустили компенсационные автобусы от станции МЖД Соколовская до Щелкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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