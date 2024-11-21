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21 ноября, 07:45

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Компенсационные автобусы назначены для перевозки от станции МЖД Соколовская до Щелкова

Компенсационные автобусы назначены для перевозки от станции МЖД Соколовская до Щелкова

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Для перевозки пассажиров от станции МЖД Соколовская до Щелкова назначены компенсационные автобусы. По предварительной информации, водителя асфальтоукладчика доставили в больницу. Поезда дальнего следования № 91 Северобайкальск – Москва и № 35 Нижний Новгород – Москва прибыли на Восточный вокзал.

Для координации работы по ликвидации последствий инцидента на Московской железной дороге создан оперативный штаб. Железнодорожники принимают все необходимые меры для возобновления движения на участке.

Инцидент произошел в 04:43 21 ноября. Причиной ДТП стал несанкционированный выезд экскаватора на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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