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Новости

21 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: 11 машин столкнулись во Владивостоке из-за гололедицы

Новости регионов: 11 машин столкнулись во Владивостоке из-за гололедицы

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Во Владивостоке из-за гололедицы произошла массовая авария на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл, в которой столкнулись сразу 11 автомобилей. Камеры зафиксировали момент, когда машины начало выносить с дороги. Предполагается, что на этом участке трассы образовалась наледь, из-за чего автомобилисты не смогли справиться с управлением. В результате ДТП одна женщина получила тяжелые переломы и была госпитализирована.

В Екатеринбург появились первые экстремалы, которые, не дожидаясь морозов, проверяют на прочность тонкий лед на Широкой Речке. Некоторые даже прыгают. По словам очевидцев, молодые люди очень рискуют, так как глубина в этом месте превышает два метра.

На горнолыжных курортах Краснодарского края медведи продолжают гулять по склонам Красной Поляны. Местные жители предполагают, что с началом сезона хищники уйдут подальше от людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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