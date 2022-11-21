Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

21 ноября, 22:15

Происшествия

Москвичам напомнили о сложных погодных условиях в ночь на вторник

Москвичам напомнили о сложных погодных условиях в ночь на вторник

"Московский патруль": обвиняемого в убийстве продавщицы в Москве арестовали

"Московский патруль": девушку задержали за кражу шоколада из магазина в Ступине

"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве таксиста на Ельнинской улице

"Московский патруль": семь человек спасли при пожаре на Комсомольской площади Москвы

"Московский патруль": задержан подозреваемый в снабжении мигрантов фальшивыми справками

Непогода в Москве и причина пожара на столичном цветочном складе

Новости часа: число жертв землетрясения в Индонезии достигло 162

Свыше 160 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Сильный пожар уничтожил цветочный склад на Комсомольской площади

Москвичей просят быть внимательными на дорогах: погодные условия в столице сложные, в городе много мелких аварий.

Так, на пересечении улицы Остоженка и Лопухинского переулка машина каршеринга вылетела на тротуар. Как говорят очевидцы, "Фольксваген Поло" столкнулся с "Уаз Патриот". После чего прокатный автомобиль отбросило в сторону, и он врезался в мачту освещения у пешеходного перехода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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