Москвичам напомнили о сложных погодных условиях в ночь на вторник

Москвичей просят быть внимательными на дорогах: погодные условия в столице сложные, в городе много мелких аварий.

Так, на пересечении улицы Остоженка и Лопухинского переулка машина каршеринга вылетела на тротуар. Как говорят очевидцы, "Фольксваген Поло" столкнулся с "Уаз Патриот". После чего прокатный автомобиль отбросило в сторону, и он врезался в мачту освещения у пешеходного перехода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.