18:15Происшествия
Правоохранители спасли семерых человек при тушении пожара на складе в центре столицы
Стали известны новые подробности пожара на Комсомольской площади. Сотрудники ближайшего отдела полиции спасли семерых человек при тушении пожара. Среди спасенных – четырехлетний ребенок. Правоохранители услышали крики о помощи, сорвали замок и вывели людей.
Также известно, что пожарным потребовалось почти 10 часов, чтобы полностью справиться с огнем на Комсомольской площади, где сгорел цветочный склад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.