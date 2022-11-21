Неисправный отопительный прибор мог стать причиной сильного пожара в центре Москвы

Стали появляться новые подробности пожара в центре Москвы. Причиной сильного возгорания на Комсомольской площади мог стать неисправный отопительный прибор.

Также известно, что сотрудники ближайшего отдела полиции спасли семерых человек при тушении пожара. Среди спасенных – четырехлетний ребенок. Правоохранители услышали крики о помощи, сорвали замок и вывели людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.