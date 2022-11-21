Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:15

Происшествия

Неисправный отопительный прибор мог стать причиной сильного пожара в центре Москвы

Неисправный отопительный прибор мог стать причиной сильного пожара в центре Москвы

Пожар вспыхнул в столичном ЖК "Котельнические высотки"

Новости часа: МЧС выпустило предупреждение по погоде на 22 ноября

Новости часа: около 60 горняков остались в шахте Донецка из-за отключения электричества

Новости часа: Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте в Москве

Новости часа: более 105 тыс абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Новости часа: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пожаре в центре Москвы

Порядка 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Глава СК поручил доложить о расследовании дела о пожаре на цветочном складе в Москве

Стали появляться новые подробности пожара в центре Москвы. Причиной сильного возгорания на Комсомольской площади мог стать неисправный отопительный прибор.

Также известно, что сотрудники ближайшего отдела полиции спасли семерых человек при тушении пожара. Среди спасенных – четырехлетний ребенок. Правоохранители услышали крики о помощи, сорвали замок и вывели людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоЕкатерина ФоменкоРоман КарловВера Обливанцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика