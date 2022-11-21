Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Политика

Новости часа: около 60 горняков остались в шахте Донецка из-за отключения электричества

Новости часа: около 60 горняков остались в шахте Донецка из-за отключения электричества

Новости часа: Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте в Москве

Новости часа: более 105 тыс абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Новости часа: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пожаре в центре Москвы

Порядка 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Глава СК поручил доложить о расследовании дела о пожаре на цветочном складе в Москве

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево – СМИ

Новости часа: СК просит суд арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 60 горняков остаются под землей в шахте Донецка из-за отключения электроснабжения. Об этом сообщили РИА Новости.

Военные РФ остановили и отбросили на исходные позиции ВСУ при попытке контратаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны.

Мокрый снег и ветер со скоростью до 15 метров в секунду обещают в Москве в ночь на 22 ноября. Об этом рассказали в МЧС.

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