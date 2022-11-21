Новости часа: около 60 горняков остались в шахте Донецка из-за отключения электричества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 60 горняков остаются под землей в шахте Донецка из-за отключения электроснабжения. Об этом сообщили РИА Новости.

Военные РФ остановили и отбросили на исходные позиции ВСУ при попытке контратаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны.

Мокрый снег и ветер со скоростью до 15 метров в секунду обещают в Москве в ночь на 22 ноября. Об этом рассказали в МЧС.