Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости часа: более 105 тыс абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Новости часа: более 105 тыс абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Новости часа: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пожаре в центре Москвы

Порядка 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Глава СК поручил доложить о расследовании дела о пожаре на цветочном складе в Москве

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево – СМИ

Новости часа: СК просит суд арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево – СМИ

Новости часа: число жертв пожара на цветочном складе в центре Москвы увеличилось до 7

Число жертв пожара на Комсомольской площади в столице увеличилось до семи – СМИ

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине увеличилось до 10

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 105 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов украинской армии. Об этом сообщил ТАСС.

22 ноября автобусы не будут ходить по Новопесчаной улице из-за открытия памятника Фиделю Кастро. Об этом заявили в Дептрансе.

Более 40 человек погибли, 300 пострадали при землетрясении в Индонезии, сообщили власти Явы.

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