Новости часа: более 105 тыс абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 105 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов украинской армии. Об этом сообщил ТАСС.

22 ноября автобусы не будут ходить по Новопесчаной улице из-за открытия памятника Фиделю Кастро. Об этом заявили в Дептрансе.

Более 40 человек погибли, 300 пострадали при землетрясении в Индонезии, сообщили власти Явы.