Новости часа: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пожаре в центре Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад с промежуточными результатами следствия по делу о пожаре в центре Москвы. Криминалистам и спасателям предстоит выяснить, что привело к сильному и неконтролируемому возгоранию.

Комитет Госдумы по госстроительству не поддержал поправки о штрафах за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. В случае принятия поправок штрафы для граждан и должностных лиц могли составить до нескольких сотен тысяч рублей.

Самозанятых с 1 июля планируют включить в программы добровольного страхования на случай болезни. Такое заявление сделал Минтруд.