Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пожаре в центре Москвы

Новости часа: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о пожаре в центре Москвы

Порядка 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Глава СК поручил доложить о расследовании дела о пожаре на цветочном складе в Москве

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево – СМИ

Новости часа: СК просит суд арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево – СМИ

Новости часа: число жертв пожара на цветочном складе в центре Москвы увеличилось до 7

Число жертв пожара на Комсомольской площади в столице увеличилось до семи – СМИ

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине увеличилось до 10

Новости регионов: снегоход рыбаков ушел под лед в Томской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад с промежуточными результатами следствия по делу о пожаре в центре Москвы. Криминалистам и спасателям предстоит выяснить, что привело к сильному и неконтролируемому возгоранию.

Комитет Госдумы по госстроительству не поддержал поправки о штрафах за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. В случае принятия поправок штрафы для граждан и должностных лиц могли составить до нескольких сотен тысяч рублей.

Самозанятых с 1 июля планируют включить в программы добровольного страхования на случай болезни. Такое заявление сделал Минтруд.

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