Глава СК поручил доложить о расследовании дела о пожаре на цветочном складе в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о промежуточных результатах расследования по делу о пожаре на Комсомольской площади. Криминалистам и спасателям предстоит выяснить, что привело к сильному и неконтролируемому пожару.

Также стало известно, что на месте происшествия до сих пор поднимается дым, хотя пожарные ликвидировали возгорание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.