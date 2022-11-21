Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Общество

Новости часа: СК просит суд арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Новости часа: СК просит суд арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево – СМИ

Новости часа: число жертв пожара на цветочном складе в центре Москвы увеличилось до 7

Число жертв пожара на Комсомольской площади в столице увеличилось до семи – СМИ

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине увеличилось до 10

Новости регионов: снегоход рыбаков ушел под лед в Томской области

СК РФ возбудил уголовное дело после пожара на цветочном складе в центре Москвы

Пять человек погибли при пожаре на Комсомольской площади

Число погибших при пожаре на Комсомольской площади увеличилось до четырех

Крупное ДТП произошло в Путилкове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК просит суд арестовать обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте. Тело женщины обнаружили около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября.

Россиянам смогут пересчитать плату за вывоз мусора из многоквартирных домов в случае отпуска. Такое заявление сделал кабмин РФ.

"Вкусно – и точка" с 29 ноября запустит сервис доставки в ряде регионов России. Об этом сообщили в компании.

Читайте также
происшествияобществобизнесэкономикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика