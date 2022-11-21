Новости часа: СК просит суд арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК просит суд арестовать обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте. Тело женщины обнаружили около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября.

Россиянам смогут пересчитать плату за вывоз мусора из многоквартирных домов в случае отпуска. Такое заявление сделал кабмин РФ.

"Вкусно – и точка" с 29 ноября запустит сервис доставки в ряде регионов России. Об этом сообщили в компании.