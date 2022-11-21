СК РФ возбудил уголовное дело после пожара на цветочном складе в центре Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара на цветочном складе в центре Москвы. Правоохранители осмотрели сгоревшее помещение, в данный момент они устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Помещение склада на Комсомольской площади вспыхнуло 20 ноября, общая площадь возгорания составила больше 2,5 тысячи квадратных метров. Из-за огня обрушились перекрытия между этажами. Для борьбы с возгоранием привлекли 20 единиц техники, пламя тушили с воздуха, также пришлось подогнать два пожарных поезда.

Большинство находившихся в здании удалось эвакуировать, семь человек погибли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.