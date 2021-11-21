Жителя Солнечногорска застрелили при попытке убить семью

Житель Солнечногорска был застрелен полицейскими при попытке убить семью.

53-летний Владислав Шарков, предположительно, искалечил и убил свою 77-летнюю мать. Тело женщины обнаружили с пакетом на голове, со сломанной ногой и пулевым ранением.

Затем Шарков поджег ее частный дом и с ружьем поехал убивать свою сожительницу и ее детей. Он влез в дом через окно, набросился на женщину и ударил ее по лицу. Ей удалось вырваться и убежать к соседям.

После этого мужчина продолжил стрельбу на улице. Позже прибыли полицейские, при этом мужчина пытался отстреливаться, и его ликвидировали.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.