Телезрителям рассказали, что происходит в российских регионах

Прокуратура Оренбургской области выяснила обстоятельства инцидента, произошедшего в больнице города Медногорска. Поводом для проверки стало видео в соцсетях, на кадрах которого видно, как мужчина-инвалид ползет на коленях на прием к врачу. Голос за кадром утверждает, что в больнице нет коляски.

Герой ролика позже объяснил, что сам отказался от коляски и выбрал удобный для себя способ передвижения. Претензий к врачам у него нет.



В Кемерове авиапассажирка может угодить за решетку за нападение на полицейского. Пьяная женщина, которую не пустили в самолет, устроила драку в отделении, попытавшись вырвать у женщины-полицейского паспорт, а также сорвав с нее медицинскую маску. Кроме штрафа, в отношение женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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