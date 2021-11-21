Минувшей ночь в столице произошло сразу несколько крупных аварий. Столичная прокуратура взяла на контроль расследование ДТП, в котором по вине пьяного водителя погиб грудной ребенок.

Авария случилась в поселении Сосенское. "Газель" сбила пенсионерку, а также женщину с 2-летним сыном и коляской, в которой находился 9-месячный ребенок. Младенец скончался на месте. Других пострадавших госпитализировали. В прокуратуре сообщают, что водитель "Газели" был нетрезв. Сейчас он задержан.

А на юго-западе Москвы не смогли разъехаться такси и BMW службы каршеринга. Авария случилась на улице Адмирала Лазарева. Водитель арендованного автомобиля во всем винит таксиста. Якобы, это именно он буквально влетел в его машину. И все потому, что был сильно пьян. Эту информацию еще предстоит подтвердить экспертизой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

