Новости мира: в аэропорту Атланты задержали мужчину с оружием

В аэропорту Атланты задержали мужчину с оружием, который приехал в воздушную гавань после объявления в соцсетях устроить стрельбу. В полицию обратилась его семья и предупредила об угрозе. Сначала правоохранители обнаружили машину с полуавтоматической винтовкой и патронами на заднем сидении, а после на территории терминала нашли подозреваемого.

Депутат Луи Боярд во Франции избавился от дорогих часов прямо перед интервью. Зрители не могли не заметить этот жест, особенно на фоне обсуждения финансового бремени для самых богатых. Подобный случай происходил несколько лет назад и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также поспешил расстаться с часами перед беседой о минимальных зарплатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.