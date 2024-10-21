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21 октября, 21:15

Происшествия

Посольство России проверяет информацию о сбитом в Судане самолете с россиянами

Посольство России проверяет информацию о сбитом в Судане самолете с россиянами

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Посольство России проверяет информацию о том, что на западе Судана сбили самолет Ил-76, в состав экипажа которого могли входить россияне. Момент авиакатастрофы попал на видео, которое опубликовали местные СМИ.

О крушении сообщили Силы быстрого реагирования (СБР). Грузовой самолет якобы приняли за бомбардировщик, поэтому он был сбит. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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