Новости регионов: спасатели локализовали огонь под Красноярском

В Красноярском крае удалось локализовать пожар на площадке, где заготавливают лес. Об этом сообщили в МЧС. Огонь в поселке Октябрьский охватил 1 200 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники. Также к тушению привлекли пожарный поезд.

Тем временем в Саратове прямо во время рейса загорелся трамвай. Пламя охватило вагон изнутри. Как сообщают очевидцы, пассажиры успели самостоятельно выйти. В качестве предварительной причины называют неисправность вагона. Движение трамваев по маршруту из-за ЧП было временно остановлено.

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