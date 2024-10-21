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21 октября, 17:30

Происшествия

Новости регионов: жительнице Красноярска грозит срок за мошенничество на маркетплейсе

Новости регионов: жительнице Красноярска грозит срок за мошенничество на маркетплейсе

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Жительницу Красноярска будут судить за мошенничество после того, как она бесплатно получила товары от маркетплейса более чем на миллион рублей. Из-за сбоя в приложении все, что она добавляла в корзину, система считывала, как уже оплаченное.

Девушка быстро это заметила и придумала преступную схему заработка. Она забирала свои заказы в пунктах выдачи и затем продавала их в интернет-магазинах. Среди покупок были айфоны и ювелирные украшения.

Тем временем в Сочи 21 октября местные жители и туристы наблюдали смерч и двойную радугу. Явление засняли над Черным морем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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