Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 13:30

Происшествия

Россия предложила Кубе помощь из-за блэкаута

Россия предложила Кубе помощь из-за блэкаута

Новости мира: более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз

Три грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли пострадавшую туристку под Владивостоком

Новости мира: в США вертолет врезался в радиовышку

В Москве автомобиль снес ограждение и улетел в реку

Ведущие Москвы FM назвали темы эфира 21 октября

Жители Люберец пожаловались на метающих камни ворон

Новости регионов: в Красноярском крае загорелся многоквартирный дом

Движение на Садовой-Спасской улице ограничено из-за пожара

Россия предложила Кубе помощь из-за энергокризиса и блэкаута. Остров свободы с 18 октября фактически живет без электричества.

Авария произошла на крупнейшей в стране ТЭЦ. 20 октября ее восстановили, однако затем случился еще один сбой. На улицах кубинских городов не работают светофоры, закрыто большинство магазинов, а в немногие работающие продуктовые торговые точки выстроились огромные очереди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика