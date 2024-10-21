Россия предложила Кубе помощь из-за блэкаута

Россия предложила Кубе помощь из-за энергокризиса и блэкаута. Остров свободы с 18 октября фактически живет без электричества.

Авария произошла на крупнейшей в стране ТЭЦ. 20 октября ее восстановили, однако затем случился еще один сбой. На улицах кубинских городов не работают светофоры, закрыто большинство магазинов, а в немногие работающие продуктовые торговые точки выстроились огромные очереди.

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