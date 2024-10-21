Новости регионов: в Красноярском крае загорелся многоквартирный дом

Крупный пожар случился в городе Назарове в Красноярском крае. Там загорелась крыша многоквартирного дома в микрорайоне "Бор". Когда прибыли первые пожарные расчеты, огонь полыхал на площади 240 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали всех жильцов многоэтажки и потушили пламя. Еще несколько часов ушло на проливку конструкций.

Первые в этом сезоне заморозки зафиксировали на плато горы Ай-Петри в Крыму. Ночью температура воздуха опустилась до минус 2 градусов. Туристов, которые выходят на пеший маршрут "К зубцам Ай-Петри", предупредили о том, что нужно одеваться теплее. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни там возможны снегопады.

В Санкт-Петербурге завершился фестиваль корги. В этом году он проходил в стиле народных сказок, поэтому участники нарядили своих питомцев в тематические костюмы.

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