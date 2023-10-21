Два микроавтобуса с российскими туристами столкнулись в Анталье. На кадрах видно, что авария была довольно серьезная. У одного автобуса снесена передняя часть, у второго автобуса от удара сильно помят бампер.

Как сообщают местные СМИ, пострадало много российских туристов, однако в больницу согласились ехать пятеро путешественников. Также госпитализированы водители автобусов. Полиция изучает все обстоятельства аварии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.