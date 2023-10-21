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21 октября, 18:15

В мире

Два микроавтобуса с российскими туристами столкнулись в Анталье

Два микроавтобуса с российскими туристами столкнулись в Анталье

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Два микроавтобуса с российскими туристами столкнулись в Анталье. На кадрах видно, что авария была довольно серьезная. У одного автобуса снесена передняя часть, у второго автобуса от удара сильно помят бампер.

Как сообщают местные СМИ, пострадало много российских туристов, однако в больницу согласились ехать пятеро путешественников. Также госпитализированы водители автобусов. Полиция изучает все обстоятельства аварии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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