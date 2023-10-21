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21 октября, 09:15

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Специалисты выяснят, в каком состоянии пасынок Намина совершил убийство – СК

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У пасынка Стаса Намина Романа Микояна пока не определено состояние наркотического опьянения в момент убийства брата и бабушки. Однако образцы на исследование уже взяли, сообщили в СК РФ.

Сам обвиняемый заявил о провале в памяти в момент совершения преступления. Накануне Истринский суд арестовал Микояна на два месяца. Свою вину он полностью признал. В качестве мотива назвал давний семейный конфликт из-за продажи дома. Ему грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного заключения.

В свою очередь, Намин назвал смерть своего сына большим личным горем. Он сообщил, что на похоронах будут присутствовать только близкие члены семьи.

Соболезнования в связи с трагедией ему выразил голливудский актер Роберт Де Ниро. Об этом рассказали в Центре Стаса Намина. 30-летний Артем Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом. Кроме того, он учился на факультете кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании "Требеко" у Де Ниро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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