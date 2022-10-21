Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:15

Происшествия

Три человека пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Три человека пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Появились новые кадры момента аварии в Одинцове

Сгоревший в Подмосковье склад был построен незаконно – СМИ

Площадь пожара после обстрела Белгородской области составила 1 000 квадратных метров – СМИ

Водителя загоревшегося трамвая госпитализировали в Нижнем Новгороде

Стали известны подробности аварии на дублере Можайского шоссе

Еще один человек пострадал в ДТП на втором километре Северного обхода Одинцова

Грузовой поезд загорелся в Мексике

Причиной пожара на складе в Ногинске могло стать нарушение правил безопасности – СМИ

Машина загорелась под окнами жилого дома в Люберецком районе Подмосковья

Три человека пострадали в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины. В Шебекинском городском округе снаряд попал на территорию промзону, там начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он попросил местных жителей на время покинуть район, который оказался под ударом. Отмечается, что были повреждены жилые дома, торговый центр и несколько машин. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика