Три человека пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Три человека пострадали в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины. В Шебекинском городском округе снаряд попал на территорию промзону, там начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он попросил местных жителей на время покинуть район, который оказался под ударом. Отмечается, что были повреждены жилые дома, торговый центр и несколько машин. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.