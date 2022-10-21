Сгоревший в Ногинске склад был возведен незаконно – СМИ

Сгоревший в Ногинске склад был возведен незаконно, так как не имеет разрешения на строительство. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Также не были уведомлены о его возведении органы государственного строительного надзора.

Склад на 58-м километре Горьковского шоссе в подмосковном Ногинске загорелся утром 21 октября. На территории организовали пробивку и работы по разборке конструкций. К месту возгорания направили мобильную лабораторию для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил криминалистам выяснить в обстоятельствах происшествия.