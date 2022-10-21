Владелец загоревшегося склада рассказал, что находилось внутри постройки

Пожар на складе в Московской области полностью потушили. Это заняло несколько часов, а площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. На место уже выехали криминалисты Следственного комитета.

Как рассказал владелец склада Денис Богданов, возгорание произошло на складе на этапе строительства, а внутри ничего еще не хранилось. Едкий дым исходил из сэндвич-панелей, из которых строили здание.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.