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Владелец загоревшегося склада рассказал, что находилось внутри постройки

Владелец загоревшегося склада рассказал, что находилось внутри постройки

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Пожар на складе в Московской области полностью потушили. Это заняло несколько часов, а площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. На место уже выехали криминалисты Следственного комитета.

Как рассказал владелец склада Денис Богданов, возгорание произошло на складе на этапе строительства, а внутри ничего еще не хранилось. Едкий дым исходил из сэндвич-панелей, из которых строили здание.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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