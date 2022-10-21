По факту обстрела Украиной переправы в Херсоне заведено дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ переправы в Херсонской области. Из-за этого удара 13 человек получили ранения и четыре человека погибли.

В данный момент жителей продолжают перевозить с правого берега Днепра на левый. В области введено военное положение. Кроме того, там сохраняется угроза затопления, если противник ударит по Каховской ГЭС.

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