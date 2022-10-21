Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Путилковского шоссе

На внутренней стороне 70-го километра МКАД в ночь на 21 октября столкнулись два грузовика. На кадрах видно, как в районе Путилковского шоссе фура на полной скорости въехала в большегруз, который медленно двигался по правому ряду.

В итоге одного из водителей в тяжелом состоянии увезла скорая помощь. Обстоятельства происшествия уточняются. Движение по всем полосам на данный момент восстановлено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.