Работу второго энергоблока Ростовской АЭС остановили из-за утечки пара

На Ростовской атомной электростанции остановили второй энергоблок после внештатной ситуации. Там произошла утечка пара на парогенераторе. Об этом сообщили в экстренных службах.

Пострадавших нет. Радиационный фон на территории станции не превышает нормы. Работу продолжают три энергоблока.

В концерне "Росэнергоатом" сообщили, что специалисты нашли дефект сварного шва на трубопроводе на втором энергоблоке. Оттуда и шел пар. В начале августа второй энергоблок закрывали на месяц на плановый ремонт.

Ростовская АЭС находится на берегу Цимлянского водохранилища в 13 километрах от Волгодонска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.