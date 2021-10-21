Новости России: во Владимирской области автобус врезался в грузовик

Во Владимирской области автобус врезался в стоящий на обочине грузовик. 4 человека погибли, еще 6 получили тяжелые травмы, их отправили в больницу "Красный крест" во Владимире. Авария случилась на 187-м километре федеральной трассы М-7 "Волга". По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие из автобуса. Сейчас на месте аварии работают спасатели и дорожные службы. Выясняют, что стало причиной ДТП. Пока основная версия, что водитель автобуса заснул за рулем.

Спасатели из Свердловской области сократили площадь торфяных пожаров под Екатеринбургом до 3,5 гектара. Для этого потребовалось более 50 миллионов литров воды, сообщили в МЧС. Сейчас все силы брошены на тушение 6 очагов с южной стороны города. Работают почти 300 пожарных и более 100 единиц специальной техники. От рек и прудов прокладывают дополнительные магистральные линии. А в Екатеринбурге наконец-то стало легче дышать. Город больше двух недель окутывал смог от горящих торфяников. Некоторые школы даже перешли на дистанционное обучение.

В Новосибирске троих студентов избили за несостоявшееся знакомство. К общежитию педагогического университете подъехала на машине компания мужчин. Они стали требовать от студентов, чтобы те познакомили их с девушками. А когда те отказались от посредничества – применили силу. В итоге у одного студента выбиты зубы, у второго сломан палец, а у третьего разбито лицо. Сейчас полиция разыскивает нападавших.



В Уфе на детскую площадку в одном из дворов пришел настоящий волк. В это время детей там не было. Жители вызвали спасателей, и зверя вскоре удалось поймать. При этом обошлись без усыпляющих средств, использовали только специальные сети. Старались все сделать аккуратно, но волк сумел покусать нескольких сотрудников МЧС. Животное передали экологам. Как выяснилось, волку нужна была срочная помощь ветеринара, но спасти его не смогли.

В Саратовской области соревновались военные повара. На конкурс в Вольский военный институт материального обеспечения приехали команды из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, Гвинеи-Бисау и России. Участники на оценку готовили разные национальные блюда. После оценки жюри все приготовленное было съедено курсантами вуза и гостями праздника.

В Ивановской области сотрудники исправительной колонии перехватили наркокурьера в кошачьей шкуре. Кот с марихуаной пытался проникнуть в один из бараков. Наркотик был спрятан в ошейнике. Однако операцию сорвали охранники. По секретным каналам они узнали о коте-наркокурьере и уже ждали его с колбасой в руках. В итоге ошейник с марихуаной конфисковали, а кота отпустили на волю.