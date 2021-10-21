Ксения Собчак отказалась подписывать документы о неразглашении после допроса. Ее вызвали как свидетельницу по делу о смертельной аварии под Сочи. Более того, ее адвокат во время процедуры попыталась вести фотосъемку. Об этом рассказали в МВД.

Телеведущая заявила, что тоже пострадала в этом ДТП и даже обращалась в больницу. Однако доказательств предоставить не смогла.

Авария произошла 9 октября в районе Сочи. Mercedes-Benz, в котором ехала телеведущая, пошел на обгон по встречке. Там он столкнулся с Volkswagen, и в нем погибла пассажирка. Водитель Mercedes-Benz свою вину признал. Он находится под домашним арестом.

Следователи говорят, что это не последний вызов телеведущей на допрос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.