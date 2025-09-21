Дочь музыканта Михаила Турецкого отдала мошенникам деньги из сейфа родителей

Дочь музыканта Михаила Турецкого отдала деньги из родительского сейфа мошенникам, рассказала девушка в соцсетях.

По ее словам, ей позвонили и сообщили о якобы доставленной посылке, после чего она назвала проверочный код. В результате девушке пришло сообщение с инструкцией немедленно перезвонить на поддельный номер горячей линии "Госуслуг".

Мошенники заявили, что она "оформила доверенность на гражданина Украины", и начали пугать уголовной статьей об экстремизме.

