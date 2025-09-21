Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 23:15

Происшествия

Дочь музыканта Михаила Турецкого отдала мошенникам деньги из сейфа родителей

Дочь музыканта Михаила Турецкого отдала мошенникам деньги из сейфа родителей

Крыша жилого дома загорелась в Липецкой области

Около 15 человек получили ранения после атаки БПЛА в Крыму

Новости регионов: в Сочи "болид" вылетел с трассы во время чемпионата по горным гонкам

Новости регионов: в Тюмени загорелась крыша автосалона

Питбайкеры спровоцировали аварию с мотоциклистом в Москве

Неизвестная женщина украла туи из московского двора

Новости регионов: в Новосибирской области рухнула школа

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в столичной школе

Дочь музыканта Михаила Турецкого отдала деньги из родительского сейфа мошенникам, рассказала девушка в соцсетях.

По ее словам, ей позвонили и сообщили о якобы доставленной посылке, после чего она назвала проверочный код. В результате девушке пришло сообщение с инструкцией немедленно перезвонить на поддельный номер горячей линии "Госуслуг".

Мошенники заявили, что она "оформила доверенность на гражданина Украины", и начали пугать уголовной статьей об экстремизме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова