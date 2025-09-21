Новости регионов: в Сочи "болид" вылетел с трассы во время чемпионата по горным гонкам

В Лазаревском районе Сочи "болид" вылетел с трассы во время чемпионата Краснодарского края по горным гонкам. Один из участников не справился с управлением, автомобиль на большой скорости сошел с дистанции и пролетел несколько метров над землей.

В Казани несколько машин почти полностью провалились под землю на парковке. Асфальт подмыло, из-за чего образовалась огромная яма. Автомобилям предстоит крупный ремонт.

Актер Никита Кологривый получил травму во время камнепада в Дагестане. Это произошло на одной из горных дорог на Северном Кавказе. Съемочная группа ехала на нескольких машинах, но проезд им перекрыли упавшие на дорогу камни. Кологривый, вместе с другими участниками, вышел, чтобы расчистить путь, но в этот момент с горы снова посыпались валуны.

