21 сентября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: в Сочи "болид" вылетел с трассы во время чемпионата по горным гонкам

Новости регионов: в Тюмени загорелась крыша автосалона

Питбайкеры спровоцировали аварию с мотоциклистом в Москве

Неизвестная женщина украла туи из московского двора

Новости регионов: в Новосибирской области рухнула школа

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в столичной школе

Автомобиль сгорел в районе МКАД и Волгоградского проспекта

Российских туристов эвакуировали из гостиниц Антальи из-за пожара

Масштабные потопы произошли в Дагестане

В Лазаревском районе Сочи "болид" вылетел с трассы во время чемпионата Краснодарского края по горным гонкам. Один из участников не справился с управлением, автомобиль на большой скорости сошел с дистанции и пролетел несколько метров над землей.

В Казани несколько машин почти полностью провалились под землю на парковке. Асфальт подмыло, из-за чего образовалась огромная яма. Автомобилям предстоит крупный ремонт.

Актер Никита Кологривый получил травму во время камнепада в Дагестане. Это произошло на одной из горных дорог на Северном Кавказе. Съемочная группа ехала на нескольких машинах, но проезд им перекрыли упавшие на дорогу камни. Кологривый, вместе с другими участниками, вышел, чтобы расчистить путь, но в этот момент с горы снова посыпались валуны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

