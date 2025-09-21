Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 08:30

Происшествия

Неизвестная женщина украла туи из московского двора

Неизвестная женщина украла туи из московского двора

Новости регионов: в Новосибирской области рухнула школа

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в столичной школе

Автомобиль сгорел в районе МКАД и Волгоградского проспекта

Российских туристов эвакуировали из гостиниц Антальи из-за пожара

Масштабные потопы произошли в Дагестане

Автомобиль загорелся на Симферопольском шоссе под Чеховым

Четыре этажа обрушились в школе на Знаменской улице в Москве

Туристов эвакуировали из гостиниц в Анталье из-за пожаров

В московском жилом комплексе "Испанские кварталы" неизвестная женщина украла туи прямо со двора. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее в белой шапке с помпоном, с лопатой в руках. Инцидент произошел ночью на улице Сальвадора Дали.

По словам жителей, это не первый случай похищения растений во дворе. Чаще всего воры выбирают хвойные и декоративные растения, которые недавно были высажены. Владельцы уверяют, что именно лучшие экземпляры подверглись нападению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоРумина КенжалиеваДарья Ермакова