Неизвестная женщина украла туи из московского двора

В московском жилом комплексе "Испанские кварталы" неизвестная женщина украла туи прямо со двора. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее в белой шапке с помпоном, с лопатой в руках. Инцидент произошел ночью на улице Сальвадора Дали.

По словам жителей, это не первый случай похищения растений во дворе. Чаще всего воры выбирают хвойные и декоративные растения, которые недавно были высажены. Владельцы уверяют, что именно лучшие экземпляры подверглись нападению.

