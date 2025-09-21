Форма поиска по сайту

Новости регионов: в Новосибирской области рухнула школа

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в столичной школе

Автомобиль сгорел в районе МКАД и Волгоградского проспекта

Российских туристов эвакуировали из гостиниц Антальи из-за пожара

Масштабные потопы произошли в Дагестане

Автомобиль загорелся на Симферопольском шоссе под Чеховым

Четыре этажа обрушились в школе на Знаменской улице в Москве

Туристов эвакуировали из гостиниц в Анталье из-за пожаров

Новости мира: двое детей погибли в результате удара ВВС Израиля по школе в Газе

В Новосибирской области рухнуло здание школы. Момент обрушения двухэтажного строения попал на видео. По данным МЧС региона, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 10:40 утра по местному времени. По предварительным данным, пострадавших нет, так как обрушение произошло в выходной день.

В Дагестане восстанавливают электроснабжение после проливных дождей. Свет вернулся в дома более 75% пользователей. На местах работают 50 бригад энергетиков. Ливни вызвали наводнение, уровень воды в Махачкале местами достигал одного метра. В селе Кумух частично обрушилась историческая крепостная стена XVI-XVIII веков.

