Новости мира: 14 человек погибли в результате удара Израиля по Бейруту

14 человек погибли, более 60 граждан пострадали в результате удара Израиля по Бейруту. Ситуация обострилась накануне. По словам лидера "Хезболлы", такому беспрецедентному нападению Ливан не подвергался никогда в истории. Израильская диверсия со взрывом гаджетов с аккумуляторами, в результате которой погибли 37 человек, стала фактическим "объявлением войны".

Сильнейшие лесные пожары продолжаются в Португалии. В части регионах объявлено чрезвычайное положение. Огонь уничтожил 120 тысяч гектаров леса. Сгорели десятки домов, есть погибшие.

В Будапеште после ливней из берегов вышла река Дунай. Улицы затоплены, фонарные столбы и светофоры скрыты наполовину, многие дороги перекрыли. Движение остановили и на набережных города.

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