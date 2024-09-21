Новости регионов: частный дом загорелся в центре Новосибирска

Сильный пожар произошел в центре Новосибирска. В городе загорелся частный дом. По данным очевидцев, пожарным не удалось быстро добраться до места возгорания. В результате повреждены оказались три дома, дворовые постройки и автомобиль. Оданко при пожаре никто не пострадал.

В Карском море водолазы МЧС обследуют затопленную атомную подводную лодку К-27. Судно лежит на глубине более 30 метров на протяжении 32 лет. Эта подлодка является самым радиационно опасным объектом среди всех затопленных судов в российской Арктике.

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