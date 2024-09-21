За прошедшие сутки в Курской области по меньшей мере 8 раз объявлялась опасность атаки БПЛА. Тем не менее, небо над российским регионом остается под надежной защитой.

Зенитчики группировки войск "Север" не дают киевскому режиму применять в регионе разведывательные беспилотники, баллистические ракеты и и ударные дроны. Для этого российские военные используют зенитный ракетный комплекс "ТОР".

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