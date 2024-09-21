21 сентября, 09:15Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области 8 раз за сутки
За прошедшие сутки в Курской области по меньшей мере 8 раз объявлялась опасность атаки БПЛА. Тем не менее, небо над российским регионом остается под надежной защитой.
Зенитчики группировки войск "Север" не дают киевскому режиму применять в регионе разведывательные беспилотники, баллистические ракеты и и ударные дроны. Для этого российские военные используют зенитный ракетный комплекс "ТОР".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.