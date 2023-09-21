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21 сентября, 21:15

Происшествия

СК начал осмотр квартир и оборудования в доме в Балашихе, где произошел взрыв

СК начал осмотр квартир и оборудования в доме в Балашихе, где произошел взрыв

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Следователи начали осматривать квартиры и газовое оборудование в доме в Балашихе, где произошел взрыв газа. Изучают также всю техническую документацию.

Допросили уже более 30 человек, включая работников газовой службы, а также управляющей компании. Назначены все необходимые экспертизы. Взрыв в квартире девятиэтажки произошел накануне утром. По данным МЧС, погибли семь человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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