СК начал осмотр квартир и оборудования в доме в Балашихе, где произошел взрыв

Следователи начали осматривать квартиры и газовое оборудование в доме в Балашихе, где произошел взрыв газа. Изучают также всю техническую документацию.

Допросили уже более 30 человек, включая работников газовой службы, а также управляющей компании. Назначены все необходимые экспертизы. Взрыв в квартире девятиэтажки произошел накануне утром. По данным МЧС, погибли семь человек.

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