Площадь пожара в Щербинке увеличилась до 1 тыс "квадратов"

Площадь пожара в Щербинке увеличилась до 1 000 квадратных метров. В двухэтажном здании загорелась и частично рухнула кровля.

В тушении пожара участвует два вертолета МЧС. На месте работают 158 человек и 46 единиц техники. По предварительным данным, в недостроенном торговом центре горят автомобильные покрышки и картон. Отсюда и громкие хлопки, которые слышали очевидцы.

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