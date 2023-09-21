В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахе, в которых погибли шесть российских миротворцев. Инциденты произошли на территории села Джанйятаг Тертерского района.

Российские миротворцы зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны РФ.