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21 сентября, 19:30

В мире

В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе

В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе

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Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахе, в которых погибли шесть российских миротворцев. Инциденты произошли на территории села Джанйятаг Тертерского района.

Российские миротворцы зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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