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Новости

21 сентября, 18:00

Происшествия

В Москве арестовали 13 руферов, залезших на пик высотки на Котельнической набережной

В Москве арестовали 13 руферов, залезших на пик высотки на Котельнической набережной

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Таганский суд Москвы признал виновными в совершении правонарушений и отправил под арест 13 молодых людей, принимавших участие в фотосессии у звезды на крыше высотки на Котельнической набережной.

Максимальное наказание в виде 15 суток ареста со штрафом в 4 тысячи рублей получил 20-летний Ярослав Климов. Возраст руферов, двое из которых девушки, составляет, по данным суда, от 18 до 30 лет.

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