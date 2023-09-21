В Москве арестовали 13 руферов, залезших на пик высотки на Котельнической набережной

Таганский суд Москвы признал виновными в совершении правонарушений и отправил под арест 13 молодых людей, принимавших участие в фотосессии у звезды на крыше высотки на Котельнической набережной.

Максимальное наказание в виде 15 суток ареста со штрафом в 4 тысячи рублей получил 20-летний Ярослав Климов. Возраст руферов, двое из которых девушки, составляет, по данным суда, от 18 до 30 лет.