Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 11:30

Происшествия

Минобороны рассказало о самой массовой попытке атаки украинских БПЛА на территорию РФ

Минобороны рассказало о самой массовой попытке атаки украинских БПЛА на территорию РФ

Российские миротворцы эвакуировали около 5 тыс мирных жителей из Нагорного Карабаха

Десять человек погибли после серии торнадо в восточной части Китая

Сильнейший шторм "Варпу" оставил без света 44 тыс домохозяйств в Финляндии

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

Поисковая операция на месте взрыва газа в Балашихе завершена

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

После незаконного проникновения на крышу высотки в Москве задержали 16 человек

"Московский патруль": суд арестовал вероятного убийцу женщины на западе столицы

"Московский патруль": в Подмосковье изъяли 40 брикетов запрещенных веществ весом 10 кг

Пресечена самая массовая попытка атаки украинских беспилотников на территорию РФ. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ночь на 21 сентября Киев попытался совершить теракт, используя десятки дронов самолетного типа. Средства ПВО уничтожили 19 аппаратов над акваторией Черного моря и Крымом. Еще три беспилотника были сбиты над Белгородской, Курской и Орловской областями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиябезопасностьвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика