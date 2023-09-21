Минобороны рассказало о самой массовой попытке атаки украинских БПЛА на территорию РФ

Пресечена самая массовая попытка атаки украинских беспилотников на территорию РФ. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ночь на 21 сентября Киев попытался совершить теракт, используя десятки дронов самолетного типа. Средства ПВО уничтожили 19 аппаратов над акваторией Черного моря и Крымом. Еще три беспилотника были сбиты над Белгородской, Курской и Орловской областями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.