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21 сентября, 09:15

Политика

Российские миротворцы эвакуировали около 5 тыс мирных жителей из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали около 5 тыс мирных жителей из Нагорного Карабаха

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Около пяти тысяч мирных жителей доставили в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Людей обеспечили жильем и горячим питанием. К помощи подключились и медики из отряда спецназначения. Об этом сообщает Минобороны России.

Ситуацию в Карабахе по телефону обсудили Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Российский президент приветствовал договоренность о прекращении огня. В четверг, 21 сентября, руководство контингента миротворцев РФ примет участие в переговорах между Баку и Степанокертом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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