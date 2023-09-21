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21 сентября, 08:00

В мире

Сильнейший шторм "Варпу" оставил без света 44 тыс домохозяйств в Финляндии

Сильнейший шторм "Варпу" оставил без света 44 тыс домохозяйств в Финляндии

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В Финляндии сильнейший шторм "Варпу" оставил без света 44 тысячи домохозяйств. Ветер, скорость которого доходила до 35 метров в секунду, сбивал с ног прохожих. Движение транспорта по дорогам было затруднено из-за поломанных деревьев.

А на севере страны, в Лапландии, выпал первый снег. Осадки были настолько обильными, что высота снежного покрова местами достигала 20 сантиметров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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