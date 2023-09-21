Поисковая операция на месте взрыва газа в Балашихе завершена. Под завалами обнаружили тела еще двоих погибших – это женщина и ребенок. Спасатели слышали их голоса и пытались до них добраться, но сами попали в смертельную ловушку. В итоге два сотрудника МЧС погибли под конструкциями при повторном обрушении.

На данный момент известно о семи жертвах. Число пострадавших, по последним данным, увеличилось до 20.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.