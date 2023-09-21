Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 07:15

Происшествия

Поисковая операция на месте взрыва газа в Балашихе завершена

Поисковая операция на месте взрыва газа в Балашихе завершена

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

После незаконного проникновения на крышу высотки в Москве задержали 16 человек

"Московский патруль": суд арестовал вероятного убийцу женщины на западе столицы

"Московский патруль": в Подмосковье изъяли 40 брикетов запрещенных веществ весом 10 кг

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, проломившего юноше голову

"Московский патруль": полиция сняла с высотки 14 руферов

Один человек погиб после столкновения двух автомобилей на Тимирязевской улице

"Рейд 112": два автомобиля такси столкнулись на Фестивальной улице в Москве

Миротворцы из РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 3 154 человека

Поисковая операция на месте взрыва газа в Балашихе завершена. Под завалами обнаружили тела еще двоих погибших – это женщина и ребенок. Спасатели слышали их голоса и пытались до них добраться, но сами попали в смертельную ловушку. В итоге два сотрудника МЧС погибли под конструкциями при повторном обрушении.

На данный момент известно о семи жертвах. Число пострадавших, по последним данным, увеличилось до 20.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика