Машина врезалась в стеллу АЗС у метро "Новокосино"

Авария на произошла на Суздальской улице возле станции метро "Новокосино". Автомобиль врезался в стеллу АЗС.

Сейчас на месте работают медики и сотрудники экстренных служб. Известно, что есть пострадавшие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

