Российский пожарный вертолет потерпел крушение в Турции

В Турции потерпел крушение принадлежащий России пожарный вертолет. В экипаж входили двое россиян, оба погибли. Эту информацию уже подтвердило посольство России в Турции.

Еще несколько человек там были ранены, в том числе трое российских граждан. Данный вертолет должен был тушить пожар в Мармарисе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.